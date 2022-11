Twintiger die inreed op agenten tijdens kilometerslange achtervolging aangehouden door onderzoeksrechter

MechelenDe onderzoeksrechter heeft de 27-jarige man uit Zaventem, die afgelopen donderdag op de vlucht sloeg bij een controle in Rotselaar, aangehouden. Hij wordt verdacht van poging doodslag. Tijdens de achtervolging reed hij in op enkele agenten die het voertuig probeerden te doen stoppen.

De achtervolging van donderdagavond liep door verschillende gemeenten en eindigde uiteindelijk in een crash in Mechelen. De twintiger verloor aan de spoorwegbrug van de Hanswijk de Bercht en de Smisstraat de controle over het stuur en botste tegen de brugpeiler. Meteen na de crash kon de twintiger worden gearresteerd. Hij werd na verzorging in het ziekenhuis overgebracht naar het politiekantoor.

Vrijdag werd hij er al een eerste keer verhoord over de feiten. Waarom hij op de vlucht sloeg, is nog altijd niet geweten. In de loop van zaterdagvoormiddag werd de 27-jarige voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het Antwerpse parket had deze gevorderd voor poging doodslag. Onder meer omdat hij tijdens de achtervolging onder meer tegen een politiewagen aanreed in de hoop om de agenten af te stoppen en omdat hij in Mechelen inreed op de politiemensen die een blokkade hadden opgesteld.

Een agent moest daarbij wegspringen, maar raakte niet gewond. Zijn collega’s openden hierop het vuur en losten in totaal drie schoten. Al had dit in eerste instantie weinig impact bij de twintiger. De onderzoeksrechter hield de twintiger na verhoord uiteindelijk aan. Nu dinsdag zal hij voor de raadkamer moeten verschijnen. Het onderzoek wordt inmiddels verdergezet.

