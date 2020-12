Twintiger die crashte na patsergedrag aan WODCA-controle was onder invloed van drugs: “Onderweg ramde hij ook nog ons voertuig”

Mechelen Criminali­teit in Mechelen daalt opnieuw aanzien­lijk, maar aantal winkeldief­stal­len en au­to-inbraken stijgt “Corona heeft invloed gehad op de cijfers”

2 december De Mechelse criminaliteit in de eerste helft van 2020 is opnieuw gedaald. Dat heeft de stad samen met de politie zopas bekend gemaakt. Het aantal gauwdiefstallen en woninginbraken mocht dan wel fel dalen, het aantal winkeldiefstallen en auto-inbraken is gestegen en ook de cybercriminaliteit wordt een groter probleem. Positief is dat de politie in de strijd tegen deze fenomenen al enkele successen boekte.