Twintiger aangehouden voor auto-inbraken in Mechelse stationsbuurt

MechelenDe politie heeft een 20-jarige man kunnen oppakken voor de inbraken in drie auto’s afgelopen weekend. Het gaat om een Algerijn die illegaal in ons land verbleef. De twintiger werd aangehouden door de onderzoeksrechter.

Afgelopen weekend werd er op drie plaatsen ingebroken in een auto. Dat gebeurde onder meer in de Albert Geudensstraat, de Willem Geetsstraat en in de Leopoldstraat. Bij die laatste inbraak werd er naast een portefeuille ook nog een laptop gestolen. Nog voor er echt klacht was ingediend, kon de politie een verdachte identificeren en arresteren. De man werd opgepakt aan het station in Leuven door de spoorwegpolitie.

Aangehouden

“Hij was op dat moment in het bezit van een gestolen elektrische fiets en de laptop die hij uit een van de geviseerde wagens in Mechelen had gestolen”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. Na zijn arrestatie werd hij overgebracht naar Mechelen en verhoord. Zondag verscheen hij voor de onderzoeksrechter. Die besliste uiteindelijk om hem aan te houden en op te sluiten in de gevangenis.

Meerdere feiten?

Het onderzoek wordt nu verder gezet door de lokale politie van Mechelen-Willebroek en onder leiding van de onderzoeksrechter. “Het verder onderzoek zal meer duidelijkheid moeten brengen over de feiten waaraan hij zou kunnen worden gelinkt", besluit Aerts. Nu vrijdag verschijnt de 20-jarige man voor de raadkamer in Mechelen. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of de twintiger langer blijft aangehouden of niet.

