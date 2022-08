Tweede fase herinrichting Vesten duurt tien dagen langer

Blankenberge/Mechelen Praalwagen rond Plancken­dael wint eerste prijs op Bloemencor­so Blankenber­ge: “Eerbetoon aan onze zes leden die stierven door corona”

Met hun impressionante praalwagen rond het dierenpark Planckendael schoot de Corsogroep Mechelen de hoofdvogel af in Blankenberge. De jury zette het team rond Michel Staes op de eerste plaats. “Tijdens de pandemie verloren we 6 leden en deze overwinning is een eerbetoon aan hen”, zei Michel zondagavond na afloop van de proclamatie.

