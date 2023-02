Twee van slechtste straten wacht heraanleg in 2024: “We verliezen geen tijd”

De Brouwerijstraat in Heffen en de Willendriesstraat in Muizen, twee van de slechtste straten in Mechelen, worden in de loop van 2024 heraangelegd. “We verliezen geen tijd.”

Gemeenteraadslid Marc Hendrickx (N-VA) stelde het stadsbestuur vragen over het uitblijven van de heraanleg van de Brouwerijstraat.

“De heraanleg is in de loop van de jaren meermaals beloofd en aangekondigd. Tot op heden zit er echter weinig tot geen schot in de zaak.”

“Met de jaren is de toestand van het wegdek nog verslechterd. Voegen ontbreken tussen de betonplaten en sommige platen liggen los, met trillingen in de huizen en barsten tot gevolg.”

Verbaasd

Schepen van Openbare Werken Patrick Princen (Vld-Groen-M+) reageert verbaasd op de kritiek. “Dossiers als deze vragen nu eenmaal tijd. Als oud-schepen zou Hendrickx dat moeten weten.”

Volgens de schepen wordt er geen tijd verloren. “Vorig jaar hebben we de overeenkomst met Pidpa goedgekeurd om de straat en de Willendriesstraat heraan te leggen.”

“Alle opmetingen zijn gebeurd, het studiebureau is aan de slag met het voorontwerp. Nadat we dat hebben voorgelegd aan de bewoners kunnen we overgaan tot vergunningsaanvraag en aanbesteding.”

De heraanleg is gepland in de tweede helft van 2024. “Ik zou dat ook graag sneller hebben, maar een doorlooptijd van zo’n dossier neemt nu eenmaal 2 à 2,5 jaar in beslag.”

Nog veel slechter

De schepen verwees al naar de Willendriesstraat, een kasseibaan in Muizen die er nog veel slechter bijligt. Bewoners en gemeenteraadslid Catherine François (Vlaams Belang) kaartten de toestand al meermaals aan.

In juli wil de stad de omgevingsvergunning aanvragen. “Van begin volgend jaar tot het bouwverlof hopen we de straat te kunnen vernieuwen”, geeft Princen nog mee.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.