Twee lichtgewonden bij twee verkeersongevallen

Mechelen Rode Kruis-Vlaanderen zoekt bloeddono­ren tijdens kerstvakan­tie: “Om ‘einde­jaars­dip’ tegen te gaan”

Het donorcentrum voor bloed-, plasma- en bloedplaatjesdonoren in de Motstraat in Mechelen gaat op zoek naar extra donoren om tijdens de weken van kerst en nieuw bloed te komen geven. Daarmee wil Rode Kruis-Vlaanderen zich voorbereiden op de jaarlijkse terugval in de bloedvoorraad tijdens de eindejaarsperiode.

10:38