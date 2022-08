Twee lichtgewonden bij evenveel verkeersongevallen

Sint-Katelijne-Waver Huis van het Kind Sint-Katelijne-Wa­ver lanceert nieuwe eigen website: “Gezinnen nog beter ondersteu­nen”

Huis van het Kind Sint-Katelijne-Waver heeft een gloednieuwe eigen website gelanceerd. Op de nieuwe website huisvanhetkind.skw.be vind je relevante thema’s per leeftijdscategorie. “Het Doel? Gezinnen nog beter ondersteunen door info op een overzichtelijke manier aan te bieden en hen door te verwijzen wanneer nodig. De nieuwe website wil ouders helpen tijdens elke fase van de opvoeding. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar info over onze buitenschoolse kinderopvang of merk je dat je tiener met zichzelf in de knoop ligt? Neem dan zeker een kijkje op de nieuwe site. Kinderen en jongeren kunnen ook zelf op de website terecht. Bijvoorbeeld wanneer ze willen weten welke activiteiten er voor hen plaatsvinden in onze gemeente of wanneer ze info zoeken over verder studeren”, klinkt het.

17 augustus