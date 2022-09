Twee inbraken en één inbraakpoging in Mechelse woonwijk

Eens binnen werden de panden doorzocht. Bij de inbraak in de eerste woning werd er naast een gsm-toestel ook nog een laptop en een partij juwelen ontvreemd. Bij de inbraak in de tweede woning werden er juwelen en een laptop gestolen. In de Lorkstraat, zo’n vijfhonderd meter verderop werd er dan weer geprobeerd om in te breken in een woning. “Hier geraakten de daders niet binnen, maar bij de inbraakpoging werd wel de deur van de woning beschadigd”, aldus politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De daders zijn voorlopig spoorloos, maar worden opgespoord.