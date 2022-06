Twee gewonden bij verkeersongeval

Mechelen Een van de inritten van parking Bruul afgesloten

Een van de inritten van Parking Bruul in Mechelen is al enkele dagen niet meer toegankelijk. Uitbater Q-park spande linten aan de ingang ter hoogte van Frituur Veemarkt om te vermijden dat mensen langs daar nog de parkeergarage zouden inrijden. De ticketautomaat aan die zijde is immers stuk. De uitbater liet de stad weten dit zo snel mogelijk te zullen oplossen. De inrit aan de andere kant van de Hendrik Speecqvest is wel bruikbaar.

30 mei