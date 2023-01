Twee bestuurders hebben glaasje te veel op

Mechelen Maroon neemt dit weekend afscheid: “Het stations­plein is dood, maar ik geloof in een toekomst”

Restaurant Maroon aan het station in Mechelen houdt op te bestaan. Uitbater Koert Foubert zal zijn klanten komend weekend tijdens een ‘closing’ een laatste keer culinair verwennen, daarna is het onherroepelijk gedaan. De sluiting heeft niets te maken met zijn nieuwe zaak in het voormalige Baron van Zon in Hombeek.

