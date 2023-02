Turnkring KKMT organiseert na drie jaar opnieuw turn- en dansspektakel

Putte, Mechelen Honderden motorrij­ders nemen afscheid van Out­laws-oprichter Penske (75): “Rebel met een groot hart, die symbool stond voor vrijheid en vriend­schap”

Honderden motards uit heel Europa zakten zaterdagmiddag af naar Putte om afscheid te nemen van Willy ‘Penske’ Van Den Weghe (75). De Mechelse oprichter van motorclub Outlaws overleed op 15 januari. “Willy leefde een bijzonder, vrij en vol leven. Hij had een stoer uiterlijk maar een groot hart, en was een beschermengel voor zijn vrienden en familie”, klonk het. In een kilometerslange stoet begeleidden de Outlaws Penske na de dienst naar zijn laatste rustplaats.

5 februari