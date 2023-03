Tumult zamelt met JEZ! geld in voor Project Ananas: “We geven jonge nieuwkomers een stem”

Tumult is een kleine, in Mechelen gevestigde organisatie die vijftig jaar geleden boven de doopvont werd gehouden als Burgerdienst voor de Jeugd. De missie: kinderen en jongeren vredevol laten samenleven. Dat door ontmoeting te organiseren.

Volwaardig deel van de samenleving

Voor JEZ! selecteerde Tumult Project Ananas, dat een specifieke doelgroep heeft: jongeren tussen 16 en 24 jaar die nieuw zijn in ons land. “De naam werd gekozen door de jongeren zelf. ’Ana’ betekent in het Arabisch ‘ik ben’, ‘nas’ wordt vertaald als ‘mensen’”, verklaart projectmedewerker Kinda Khazaal.

“Dankzij Ananas kunnen ze elkaar in een ongedwongen sfeer ontmoeten en een netwerk opbouwen met andere jongeren en organisaties in een nieuw land.”

Ontmoetingen met politici

“Daarnaast helpen we met de maandelijkse activiteit nieuwkomers om hun stem te vormen en die te laten horen, in filmpjes of door middel van ontmoetingen met politici. De jongeren kiezen daarbij zelf de onderwerpen die zij belangrijk vinden. Zo laten ze hun stem horen in het maatschappelijk debat.”