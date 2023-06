TSM gaat samenwerking aan met Chemours: “Gemeenschap heeft nood aan meer STEM-profielen”

“De auto was van de zoon van zijn werkgever. Voor hem is zo’n auto onbereik­baar”: Pool rijdt 190 kilometer per uur op de E19

Een Poolse bouwvakker heeft een rijverbod opgelegd gekregen van drie maanden. In oktober 2021 werd hij op de autostrade E19 in Mechelen geflitst aan 190 kilometer per uur. En dat was niet de eerste keer.