Trucker wordt met 2,5 promille alcohol uit het verkeer gehaald: “Alcoholgebruik achter het stuur valt bij truckers vaak minder voor”

Mechelen Mechelse jubilaris­sen van november en december ontvangen op stadhuis

In naam van het stadsbestuur zette schepen Abdrahman Labsir op zaterdag een aantal Mechelse huwelijksjubilarissen van de maanden november en december in de bloemetjes. De zes koppels werden feestelijk ontvangen in de Keldermanszaal van het stadhuis. Het ging om Jozef Hellemans en Rosalia Drossaert, Gustaaf Van Alphen en Anna Verniers (70 jaar), Gustaaf hofmans en Paula Scheers (65 jaar), Michaël Sneyers en Elisabeth Peeters, Bünyamin Dirlik en Berfe Olcas, en Emiel Van De Maele en Dominique Friedmann (50 jaar).

20 november