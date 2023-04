Trio staat terecht voor koperdiefstal bij Infrabel: “We waren op zoek naar het station”

Tachtiger verliest rijbewijs én auto na positieve ademtest: “Hij zei dat hij gewoon verder ging rijden”

De politiezone Rivierenland heeft bij een WODCA-controle in Mechelen een tachtiger uit het verkeer gehaald. De man was onder invloed van alcohol en moest zijn rijbewijs inleveren, maar dat was niet naar zijn zin. “Nadat we ons naar een andere locatie begaven, reed hij gewoon weg”, klinkt het. “Maar ver geraakte hij niet.”