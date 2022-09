Trio opent rock’n’roll cocktailbar op Grote Markt: “Geïnspireerd door James Dean”

Battel Battels Geraas spreekt gemeente­raad toe: “Battel is meer dan verkeers­com­plex”

Inwoners van Battel hebben maandagavond tijdens de gemeenteraad het woord genomen om aandacht te vragen voor de verkeersleefbaarheid van hun dorp. “Battel was in de ogen van Mechelen vooral het Battelcomplex. Dat er aan de andere kant van de E19 ook veel gezinnen woonden, is blijkbaar nooit doorgedrongen.”

