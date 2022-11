Transvrouw (42) riskeert 2 jaar voor belaging Antwerpse advocate: “Ze sprak haar aan als ‘meester Tietjes”

voetbal 2NB Racing Mechelen doet zichzelf alweer tekort en moet genoegen nemen met late draw bij Lebbeke (1-1): “Dit mag niet in de hoofden kruipen”

Dankzij een late gelijkmaker van Sabri Hmouda sleepte Racing Mechelen zaterdagavond nog een punt uit de brand op bezoek bij Lebbeke, 1-1 werd het. Máár een punt, want zoals dit seizoen al wel vaker het geval was, schoten de Mechelaars zichzelf in de voet door meerdere wenkende kansen onbenut te laten en vervolgens tegen de lamp te lopen. Racing-aanvaller Dries Ventôse stak de hand in eigen boezem.

27 november