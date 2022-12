Tot 40 maanden voor viertal dat jongen aanvalt nadat hij hen oplicht bij drugsdeal

Mechelen Winkelbe­dien­de (36) merkt dieven op en krijgt duw wanneer ze hen aanspreekt, politie kan het duo even daarna vatten: “Beide mannen werden aangehou­den”

Twee mannen van 19 en 35 jaar oud verschijnen vandaag voor de raadkamer in Mechelen. Het duo, illegaal in het land, pleegde enkele dagen geleden een winkeldiefstal in De Bruul. Ze gingen er toen vandoor met zes flesjes parfum.

6 december