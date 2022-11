Tot 18 maanden cel voor diefstal van fietslichtjes

Mechelen Duurzame boetiek Supergoods viert eerste decennium: “Moeten noodzaak niet meer uitleggen”

Duurzame boetiek Supergoods in de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Mechelen bestaat tien jaar. Voor Tonny van Bavel en Anne Hilden was het een grote stap in het ongewisse, maar intussen tellen ze ook vestigingen in Antwerpen en Gent. “We moeten de noodzaak van eco en fair fashion niet meer uitleggen. Klanten zijn zeer gemotiveerd.”

