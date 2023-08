Torenslapers aanvaarden hun straf en gaan de 538 treden van Sint-Rombouts poetsen: “Want wat we hebben gedaan, dat was niet oké”

De twee postten dinsdag een filmpje op Ryans YouTube-kanaal waarin te zien is hoe ze de bewaking van Sint-Rombouts verschalkten. Ze kochten een ticketje om zich bij sluitingstijd te verstoppen en zo te kunnen overnachten in Mechelens trots.

De stad overwoog klacht in te dienen; de vrijwilligers die de toren openhouden, waren vragende partij omdat ze zich in hun hemd gezet voelden. Schepen van Gebouwen Arthur Orlians verkoos in de plaats daarvan een alternatieve sanctie. “Als ze de 538 treden poetsen, dan dienen we geen klacht in.”

Torenwachter

De twee werden opgebeld met het voorstel en aanvaardden. Joostens, die het filmpje postte op zijn YouTube-kanaal, vindt het zelfs een goed idee. “Want wat we hebben gedaan, dat was ook niet oké. Op deze manier doen we toch een soort van boetedoening, en we helpen er mensen mee.”

In het filmpje was te zien hoe ze zich bijzonder vuil maakten in de toren. “Dat was op onze verstopplek. Maar de plekken waar mensen mochten komen, lagen er wel netjes bij. Al blijven het natuurlijk wel 538 treden om te poetsen. Dat gaat zwaar worden, al levert het misschien ook een leuk vervolgfilmpje op. Als dat mag.”

Volledig scherm Een beeld uit hun filmpje: Ryan Joostens en Robbe Boeckx bezig aan de beklimming van de treden van Sint-Rombouts. © RV

Ryan heeft trouwens een bijzondere band met de Sint-Romboutstoren en niet alleen omdat hij Mechelaar is. “Mijn betovergrootvader Leon Joostens is nog torenwachter geweest. Ik heb hem nooit gekend, maar ik denk dat hij hier wel mee had kunnen lachen.”

Of de twee het nu zijn afgeleerd om te proberen overnachten waar het niet mag? “Dat nu ook weer niet. We hebben nog wel wat dingen op onze plank liggen (de opname in Sint-Rombouts dateerde al van een paar maanden terug – red.) en we filmen de komende weken ergens op een groot evenement.”

Bewaking

De stad gaat intussen verder bekijken wat ze kan doen om de bewaking van Sint-Rombouts te verbeteren. “Er komen jaarlijks 55.000 bezoekers. Omdat er eens twee blijven slapen, gaan we niet in een kramp schieten. Maar we gaan bekijken of het tiental camera’s dat er hangt, beter kan worden gepositioneerd”, aldus nog schepen Orlians.

