Tom Kestens en Vooruit komen met acht voorstellen “om van Mechelen dé muziekstad te maken”

“Eerst vroeg hij waar de hond was, dan stal hij onze portefeuil­le”: caféklant haalt 3.000 euro af met bankkaart

De zaakvoerders van horecazaak Basta op de Grote Markt in Mechelen zijn boos en teleurgesteld. Een ‘klant‘ ging er maandagavond vandoor met de portefeuille van zaakvoerder Tom Simons. “En in een mum van tijd waren we 3.000 euro kwijt”, zucht zijn partner Nikki Capiau.