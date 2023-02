Toekomstige bruidsparen vinden massaal hun weg naar eerste huwelijksbeurs in Van der Valk hotel

Net zoals vorige week in Brasschaat bezochten opnieuw ruim 270 toekomstige bruidsparen de beurs in Mechelen. Een zeer groot succes dus. “Omdat we niet werken met vakjes en eerder een doorgang willen creëren, zorg je er automatisch voor dat je eerder een netwerkevenement hebt georganiseerd dan een beurs. Hierdoor hebben onze beurzen een laagdrempelig karakter waardoor iedereen zich bij ons meteen welkom voelt”, vertelt organisator Philippe Vansteenbrugge. Op de beurs konden de bruidsparen in spe allerlei ideeën opdoen of contacten met bloemisten, fotografen of ceremoniemeesters leggen.