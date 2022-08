“Toch even slikken”: Sportpark Uilmolenweg loopt andermaal vertraging op

voetbal Jupiler Pro League ‘Pitbull’ Jannes Van Hecke blinkt uit op het Mechelse middenveld als vervanger van Vanlerberg­he: “Jordi stuurde me de dag zelf een berichtje”

Na twee verliespartijen mocht Malinwa zaterdagavond tegen Union voor het eerst zegevieren dit seizoen. KV Mechelen nam de wedstrijd meteen in handen, zette volop druk vooruit, toonde lef en de grinta die in Oostende in de eerste helft ontbrak, was nu wel aanwezig. Een van de exponenten was de jonge Jannes Van Hecke (20). “Dit zijn drie levensbelangrijke punten. Bij een nul op negen had er echt druk op de ketel gekomen.”

7 augustus