TKen Verschueren reageert op eerste Michelinster voor Tinèlle: “Totaal onverwacht”

MechelenRuim tien jaar na de sluiting van D’Hoogh en Folliez telt Mechelen opnieuw een sterrenrestaurant: Tinèlle. Maandag bekroonde Michelin oprichter en chef-kok Ken Verschueren (42) met een eerste ster voor het restaurant dat drie jaar geleden opende in Het Predikheren. “Die Michelinster zal niks veranderen. Het is superbelangrijk dat we even toegankelijk blijven.”