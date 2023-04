Tivolipark krijgt dementievriendelijke wandeling

Atelier BéBé lanceert eerste verhuurser­vi­ce voor babyuitzet: “Op elke geboorte­lijst staan een of meer huuritems”

Auto’s en fietsen delen we al volop, sinds twee weken kunnen we hetzelfde doen met babyspulletjes. Lore Vanhellemont (38) en Marie Joosen (30) lanceerde zopas Something Green, de eerste circulaire verhuurservice voor babyuitzet in Vlaanderen. De twee vrouwen erachter leggen uit hoe het werkt en hoeveel het kost.