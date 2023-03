Tijdens de week voor de klas, in het weekend achter de toog: leerkracht opent pop-upcafé De Liermolen

Man (40) die stuk pizza in gezicht van ex uitsmeerde, krijgt 6 maanden met uitstel

Een 40-jarige man uit Mechelen is door de rechtbank schuldig bevonden aan partnergeweld. Hij kreeg een straf met uitstel. In mei 2022 sloeg hij zijn vriendin, smeet hij een glas naar haar en wreef hij een stuk pizza uit in haar gezicht.