Tijdelijk vluchtelingenopvang in Montréal verlengd

voetbal eerste nationale Luka De Herdt en Rupel Boom verliezen potig duel van Jong AA Gent met kleinste verschil (0-1): “We moesten verstandi­ger zijn”

Eerder deze week kregen de spelers van Rupel Boom goed financieel nieuws, maar daar konden de Steenbakkers geen positief vervolg aan breien tussen de lijnen. Jong AA Gent was zaterdag de betere ploeg op voetbaltechnisch vlak en Rupel Boom kon geen van zijn tegenprikjes verzilveren. Onvoldoende doortastend verdedigen luidde in de openingsminuut van de tweede helft de achterstand in en daarvan herstelde de thuisploeg zich in een potige tweede helft niet meer, 0-1 was de eindstand.

22 januari