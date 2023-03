Tienerwerking zamelt 3.000 euro in voor Syrië en Turkije

Fotograaf Luc Perdieus (73) overleden: “Hij maakte de mooiste foto’s en nam er ook zijn tijd voor”

Mechels fotograaf Luc Perdieus (73) is op zondagmorgen overleden, na een verloren strijd tegen kanker. In zijn twee uitgaves van het Groot Mechels Smoelenboek bundelde Perdieus een collectie foto’s van bekende en minder bekende ‘smoelen’ uit de stad. Naast fotografie was muziek nog één van zijn passies.