Thomas More-studenten ontwikkelen zelfzorgplatform voor medestudenten en jongeren

Jonathan Vervoort en Rupel Boom willen verrassing uitsluiten bij bekerreve­la­tie Koersel: “Reageren na tik van competitie­ne­der­laag”

De competitieopener van Rupel Boom tegen Ninove ging verloren afgelopen woensdag (1-2) , maar in deze fase van het seizoen volgt al snel een nieuwe kans om het vertrouwen te herstellen. Zo gaan de Steenbakkers zondagnamiddag op bezoek bij eerste provincialer Weerstand Koersel in het kader van de beker van België en dat mag op papier alvast geen probleem vormen. Maar de troepen van Stéphane Demets zijn gewaarschuwd, want de Limburgers knikkerden met FC Lebbeke en Belisia de voorbije weken telkens een tweede nationaler uit de Cup.

19 augustus