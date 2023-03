Thomas More legt eerste steen voor uitbreiding De Vest: “Willen groeien tot meer dan 10.000 studenten”

Voetbal eerste provinciale Frank Staes en Sporting Tisselt delen de buit met leider Berg en Dal in topper (1-1): “Wij mógen niet ontgoo­cheld zijn”

Op zes speeldagen van het einde kreeg Sporting Tisselt de uitgelezen kans om Berg en Dal het vuur aan de schenen te leggen in de titelrace. Met een match meer gespeeld dan de leider was de promovendus het eigenlijk aan zichzelf verplicht om te winnen als het zijn titelkansen gaaf wilde houden, maar zover kwam het niet. In een aangename wedstrijd kwam Tisselt op het uur wel op voorsprong via Al-Balahi, maar de gelijkmaker van Smeets volgde binnen de minuut en uiteindelijk kwam er geen winnaar meer uit de bus, 1-1 was de eindstand.