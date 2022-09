Thomas More lanceert tool voor aangifte van grensoverschrijdend gedrag.

“Met het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag is het de bedoeling dat zowel collega’s als studenten kunnen melden als er iets is gebeurd”, aldus Dorien Deketelaere, vertrouwenspersoon bij de dienst studentenvoorzieningen op Thomas More campus De Vest in Mechelen. “Binnen ‘Spot’ kunnen ze volledig anoniem melding maken. Daarna krijgen ze de keuze of ze willen dat de dienst studentenvoorzieningen verdere actie onderneemt of niet.”

Centrale verzameling

Deze nieuwe tool moet vooral een vlotte en gemakkelijke manier worden om grensoverschrijdend gedrag te signaleren. Voor de dienst studentenvoorzieningen is het belangrijk dat alle meldingen op een centrale plaats verzameld worden en snel verwerkt worden. “We hopen dat iedereen door de laagdrempeligheid van ‘Spot’ zich veilig kan voelen om dingen aan te kaarten. Er gebeuren zaken op de campus die niet kunnen. We willen dat zowel studenten als het personeel weten dat we daarnaar willen luisteren zonder dat er meteen iets mee moet gebeuren.”

Ook studenten of docenten die getuige zijn van grensoverschrijdend gedrag kunnen gebruik maken van ‘Spot’. “Het is de bedoeling dat we elkaar helpen als we iets zien gebeuren. We moeten waakzaam zijn en onze verantwoordelijkheid opnemen om van alle campussen een veilige plek te maken”, sluit Deketelaere af.

Heb je zelf hulp nodig?

Online meldpunt: Spot

Mail: meldpunt@thomasmore.be

Meldpunt voor geweld en misbruik: bel 1712 of online

Teleonthaal: bel 106 of online

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.