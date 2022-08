TERRASTIP: Zellaer Zomert nog tot einde september in de schaduw van het kasteel

Mechelen Politie start onderzoek op na brand in Vrijbroek­park

De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart naar de brand in een bergruimte van het Vrijbroekpark in Mechelen. De brand dateert van afgelopen maandagavond. De brandweer moest toen uitrukken nadat er hout en karton had vuur gevat. Het vuur was snel onder controle en dus ook de schade bleef beperkt. Over een oorzaak van de brand was niet meteen duidelijkheid. In de loop van dinsdagochtend kwam het labo ter plaatse voor verder onderzoek naar de oorzaak van de brand.

14:26