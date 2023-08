Televisietoestel gestolen na inbraak in bedrijf

UPDATE “Wat een verschrik­ke­lijk nieuws, alleen een hondenha­ter doet zoiets”: camera waakt over hondenwei­de in Mechelen na vergifti­gin­gen

Stad Mechelen heeft een tijdelijke camera laten plaatsen aan de hondenweide in het Tivolipark na enkele meldingen van vergiftiging. “Door een camera te hangen, willen we ontraden, maar ook kunnen identificeren bij nieuwe feiten. Onze politie is gestart met een onderzoek naar de dader”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld). Hondenbaasjes reageren ongerust.