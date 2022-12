Tekening leidt tot eindejaarsactie: “Toevallig tot stand gekomen”

Borgerhout Op huizen­jacht in... Borgerhout: “Een grote te renoveren woning heb je al voor slechts 230.000 euro”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week: Borgerhout in Antwerpen. “Ook jonge gezinnen komen graag in Borgerhout wonen. Ze kunnen er een eigen stekje vinden zonder zich blauw te betalen.”

5 december