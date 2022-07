Tegenstrijdige verkeerssignalisatie bezorgt bestuurders kopbrekens

Mechelen Dief steelt geld uit kluis van koffiebar, maar dat laat Sherley (19) niet zomaar gebeuren: “De adrenaline en stress gieren nog door mijn lijf”

“Zonder twijfelen ben ik hem achterna gelopen en met mijn volle kracht probeerde ik hem tegen te houden”, vertelt Sherley Maeremans (19). De jongedame die in koffiebar Bokes & Co in Mechelen werkt, heeft zich van haar heldhaftigste kant laten zien, nadat een dief het geld uit de kluis had gestolen.

16:42