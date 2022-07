Technopolis trakteert op gratis insectenshow op Moederdag

Mechelen Heuptasje met gsm en geld gestolen

Een gauwdief is er afgelopen weekend vandoor gegaan met een heuptasje. Het slachtoffer was op het moment van de diefstal in de omgeving van het Rode Kruisplein in Mechelen. Naast een gsm-toestel maakte de gauwdief ook nog een geldsom, enkele bankkaarten en documenten buit.

9:15