Technopolis toont jongeren hoe STEM de toekomst kunnen redden in nieuwe videoreeks 'F*CK?! My Future!’

BASKETBAL TOP DIVISION ONE Godwin Tshimanga (Guco Lier/Kangoeroes) gaat strijd aan tegen Antwerp Giants B: “Dit is een speciale wedstrijd voor mij”

In Top Division One staat op speeldag twee het duel tussen Guco Lier en Antwerp Giants gepland. Een speciale wedstrijd voor Godwin Tshimanga. De center speelde de voorbije vijf jaar voor Giants. In het tussenseizoen maakte hij de overstap naar Kangoeroes Mechelen.

28 september