Technopolis lanceert online escape game ‘Friend Zone’

Sint-Katelijne-Waver/Mechelen AGION investeert in schoolge­bou­wen: kerk voor Hagelstein, nieuwe speel­plaats voor De Luchtbal­lon

3 maart Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) heeft vorige maand zo’n 2,6 miljoen euro geïnvesteerd in 37 projecten in de provincie Antwerpen. In de Mechelse regio gaat het meeste geld naar College Hagelstein in Sint-Katelijne-Waver, dat volgend schooljaar de Onze-Lieve-Vrouw van Smartenkerk in gebruik wenst te nemen.