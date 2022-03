Technopolis geeft jongeren stem tijdens What’s NEXT

Mechelen Inbrekers doorzoeken woningen

Zowel in de Zennestraat als langs de Battelsesteenweg hebben dieven ingebroken in een woning. De daders geraakten telkens binnen door het raam te forceren. Eens binnen werd de woning doorzocht. Of er ook buit werd gemaakt, moet nog worden bekeken door de bewoners. Er is een onderzoek opgestart.

13:36