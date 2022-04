Technopolis en Natuurpunt nemen insecten onder de loep

VOETBAL DERDE NATIONALE B Uitgere­kend Malinwa-fan Maxim Versteeven (KVK Wellen) bezorgt Racing Mechelen titel met goal tegen Pelt: “Graag gedaan Racing!”

Racing Mechelen vierde zondagnamiddag de titel en dat had het vooral te danken aan KVK Wellen. Niet in het minst aan Bonheidenaar Maxim Versteeven (21) die vijf minuten voor tijd de gelijkmaker scoorde tegen Pelt en zo de kloof tussen Racing en Pelt op 4 punten hield met nog één wedstrijd te gaan. Dankbaarheid weerklonk vanuit het Oscar Vankesbeeckstadion aan het adres van een fervent KV Mechelen-supporter. Maar was het ook graag gedaan?

14:53