Te jong voor rijbewijs maar wel gedrogeerd achter stuur: bestuurder van 17 test positief op cocaïne bij controle

Van de 1.240 ademtests waren er 44 positief: 41 wegens strafbare alcoholopname in verkeer en 3 wegens drugs in verkeer. “Negen rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Vijf bestuurders hadden respectievelijk 2,1 - 2 - 1,9 en tweemaal 1,7 gram promille alcohol in hun bloed. Een andere bestuurder had 1,8 gram promille alcohol in zijn bloed. Aangezien hij officieel gedomicilieerd is in Frankrijk, diende hij de boete van 1.260 euro onmiddellijk te betalen, wat hij ook deed”, deelt de politiezone mee. “Daarnaast liep een persoon tegen de lamp met 1,6 gram promille alcohol in het bloed. Betrokkene kwam ons wel erg bekend voor. Amper twee weken geleden, verbaliseerden wij hem ook al wegens strafbare alcoholopname in verkeer en wel op dezelfde plaats.”