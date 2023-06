Tattoos for charity brengt 1.620 euro op ten voordele van Natuurpark Rivierenland

Livios Water al ruim 10 procent duurder in 2023: dit kan je doen om toch te besparen

Na een prijsstijging bij de Watergroep zullen Vlamingen dit jaar 10,7 procent meer betalen voor drinkwater in vergelijking met vorig jaar. Er wordt bovendien verwacht dat de prijs van drinkwater alleen maar verder zal stijgen. Spaarzaam omgaan met water is dus de boodschap. Dat is niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook voor het klimaat. Bouwsite Livios zocht uit op welke manieren je het meeste water kan besparen.