Tangthai verhuisd naar groter pand: “Acht maanden lang vaak tot 4 uur ’s ochtends gewerkt”

MechelenTangthai heeft zijn intrek genomen in de Steenweg. Het is al de derde verhuis in de nog korte geschiedenis van het populaire Thaise restaurant en eentje die bloed, zweet en tranen heeft gekost. “Ik ben vaak tot 4 uur ’s ochtends aan het verbouwen geweest”, vertelt de oprichter. Heel hard werken is zowat de rode draad van Tangthai, maar het resultaat mag worden gezien.