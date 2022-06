Tangent feest met Tunnelrock en loop- en wandelparcours: “Je ontdekt plekjes waar je anders nooit komt”

Mechelen Personeel Match legt werk neer en blokkeert winkel: “Gaan ze lotje trekken om te bepalen wie mee mag naar nieuw filiaal?”

Wie maandag inkopen wilde doen in het Match-filiaal aan de Haverwerf, stond voor een stakingspiket én een rij strategisch geplaatste winkelkarretjes. Het werk werd neergelegd omdat de vestiging eind augustus de deuren sluit, en het personeel meer duidelijkheid wil over hun toekomst. “Veel beloftes, maar we weten nog altijd niks.”

