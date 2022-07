Sunny Side Up festival bij Bardok: foodtrucks, smaakmakersmarkt en overdekt speeltuig

“Er werd gezorgd voor extra schaduwplekken. Hiervoor ging Bardok een samenwerking aan met CiLAB. Deze laatste maakte van stofoverschotten nieuwe schaduwdoeken. Ook één van de speeltuigen wordt bedekt met een schaduwdoek, zodat de allerkeinsten zonvrij kunnen ravotten”, zegt Jeugd- en Preventieschepen Abrahman Labsir (VLD-Groen-M+). “Daarnaast kunnen we met dit driedaagse event en de site van Bardok enkel toejuichen dat er meer beleving en sfeer is binnen de wijken en dorpen. Het is ook een fantastische manier om ons label van Mechelen Kinderstad in de verf te zetten.” Het voorlopig openstellen van de skeelerpiste voor Springvertier luidt het startschot in van een nieuw proeftraject. Stad Mechelen wil samen met de buurt en de ondernemers van Bardok onderzoeken welke meerwaarde de skeelerpiste in de toekomst kan hebben voor de kinderen en jeugd uit de buurt die de speeltuin ontgroeid zijn.