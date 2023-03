Studies naar windmolen in juni afgerond

Zomeruur bezorgt uitbater Horlogerie­mu­se­um overuren: “Tegen de wijzers in draaien is meestal geen goed idee”

In de nacht van zaterdag op zondag schakelen we met zijn allen over van winter- op zomeruur. Veel toestellen doen dat intussen automatisch maar in het Horlogeriemuseum in Mechelen met al zijn antieke klokken is dat net een tikkeltje meer werk. Conservator Elke Op de Beeck (44) legt uit hoe dat moet en vertelt waarom het museum op zijn 40ste verjaardag nog enkel op afspraak geopend is.