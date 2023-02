Studenten helpen Mechelaars vergunningsdossiers in te dienen: “Groot succes!”

22 chauffeurs respecte­ren zone zeventig niet

Bij een snelheidscontrole in Zoetewei in Putte heeft de politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) 323 chauffeurs gecontroleerd. “22 van hen negeerden de zone zeventig en reden dus te snel”, luidt het bij de politiezone. “De topsnelheid bedroeg 89 kilometer per uur.” Al deze chauffeurs zullen binnenkort een proces-verbaal in de bus krijgen.