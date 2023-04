STRAFPLEITERS. Advocate Liesbeth De Vleeschouwer (40) stond op assisenproces van glazenwasser Du Lion: “Thuiskomen van bij een seriemoordenaar is zoveel makkelijker als je kindjes op je wachten”

Nog voor ‘Salduz’ (rechtsbijstand vóór of tijdens het eerste verhoor van een verdachte) een begrip werd, stapte zij als beginnend advocate mee in een Salduz-proefproject in Mechelen. Sindsdien pleitte ze al in verschillende strafzaken en stond ze al vijf keer voor het hof van assisen. Twee keer kwam ze zelfs in aanraking met een seriedoder. Maar naast advocate is Liesbeth De Vleeschouwer ook mama van drie jonge kinderen. “Zij helpen me na een zware dag om afstand te nemen van mijn dossiers”, vertelt de strafpleitster die eigenlijk gevangenisdirectrice wilde worden.