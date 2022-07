Straffen met uitstel voor winkeldieven: “De kledij wilden we verkopen op de markt in Brussel”

In mei 2022 gingen ze ervandoor met enkele broeken en truien ter waarde van bijna 1.000 euro. Ze werden hierbij betrapt door de winkelbediende. Die verwittigde de politie en zij konden de het duo aantreffen in de Kruidtuin. Sindsdien zit één van hen in de gevangenis, de andere beklaagde kwam vrij in afwachting van zijn proces, maar liet vorige week bij de benadeling van het proces verstek gaan. De diefstallen werden niet betwist. Er werd een straf met uitstel gevraagd. Iets waar de rechtbank na beraad ook op in ging. Het veroordeelde de twee mannen tot een celstraf van 8 maanden gekoppeld aan een geldboete van 800 euro met uitstel.