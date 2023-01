Stopzetting Meta Mechelen leidt tot “Makro-toestanden”: “Waren de klanten maar in het jaar gekomen”

Voetbal eerste nationale Rupel Boom verliest bij La Louvière (4-1) ondanks openings­goal van Rabbi Mwenda die vragen over toekomst mijdt: “Ik focus me op het sportieve”

Rupel Boom ging met zware 4-1-cijfers onderuit in het Stade du Tivoli van La Louvière, maar zo’n vaart hoefde het niet te lopen. Niet alleen klommen de bezoekers op 0-1 via Rabbi Mwenda, ze kregen op verschillende momenten in de wedstrijd nog kansen om weer helemaal mee te doen voor puntenwinst. Maar in tegenstelling tot de thuisploeg, grepen de Steenbakkers die momenten niet.

8 januari